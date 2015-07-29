В Киеве скончался раненый в голову священник
10:45, 29 июля 2015Киев
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В Киеве в больнице умер раненый в ночь с 25 на 26 июля настоятель храма мч. Татьяны отец Роман.
Погибший священник / УПЦ МП
Как сообщает сайт УПЦ МП, священник скончался утром 29 июля не приходя в сознание.
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Как сообщал УНИАН, 25 июля около 20.00 в подъезде дома на проспекте Героев Сталинграда двое неизвестных нанесли Николаеву огнестрельное ранение в голову. Пострадавшего на лестнице обнаружила соседка, которая немедленно вызвала скорую помощь и позвонила на "102". 41-летнего священнослужителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Следственным отделом райуправления по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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