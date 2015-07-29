Рок-н-ролл, ретро-автомобили и бургеры: в Киеве пройдет фестиваль американской культуры #USAinUa

15-16 августа в Киеве состоится фестиваль #USAinUA, где все желающие смогут отведать традиционные блюда американской кухни, послушать и станцевать кантри, рок-н-ролл и джаз, посмотреть на ретро-автомобили.

"Для поколения Перестройки, и для многих последующих поколений, есть страна - мечта. Это Америка. Для каждого она своя и ассоциации могут быть разными. И, пожалуй, несправедливо, что наше знакомство с США ограничивается гамбургерами, ковбоями и поп-культурой. Узнать больше об истории и традициях Америки, попробовать настоящую американскую кухню, послушать музыку и потанцевать - это лишь небольшая часть того, что ждет посетителей Фестиваля #USAinUA", ― рассказывает организатор события Екатерина Старунская.

Организаторы подчеркивают, что вопреки расхожему мнению, в США, кроме известной на весь мир уличной еды, есть и собственная аутентичная кухня. На территории фестиваля можно будет не только попробовать «крылышки по-южному», чили кон карне и настоящий чизкейк «Нью-Йорк», но и научиться жарить правильные бургеры и стейки под руководством шеф-поваров киевских ресторанов.

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У гостей фестиваля будет уникальная возможность проследить историю развития музыкальной культуры в выступлениях музыкальных и танцевальных коллективов. Все желающие смогут принять участие в танцевальных мастер-классах. Для любителей автомобильной техники организаторы подготовили особый сюрприз ― выставку американских ретро-автомобилей.

Аниматоры-супергерои, школа бойскаутов, мастер-классы по изготовлению индейских амулетов ― все это ждет посетителей в детской зоне фестиваля. А взрослые любители игр посоревнуются в меткости на чемпионатах по дартсу и стрельбе. Самые отчаянные смогут почувствовать себя настоящими ковбоями, оседлав механического быка.

На фестивале можно будет не только развлечься, но и повысить свою осведомленность. В открытом лектории гостей ждут выступления опытных спикеров на самые разнообразные темы. Мода и политика, бизнес и музыка, история и техника ― каждый выберет интересный для него направление, сможет посетить лекцию и принять участие в дискуссиях.

Фестиваль украино-американской дружбы #USAinUA состоится на территории выставочной галереи «Атмосфера» по адресу Столичное шоссе, 103.