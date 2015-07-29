Киевская ОГА хочет создать специальный фонд для доплат госслужащим

Об этом 28 июля на круглом столе "Реформирование государственной службы: достойные зарплаты vs коррупция" в Киеве сказал первый заместитель председателя Киевобладминистрации Лев Парцхаладзе.

"Мы хотим сделать пилотный проект в Киевской области, эксперимент по созданию специального фонда, при поддержке которого мы сможем официально осуществлять доплату государственным служащим", - сказал он.

По его словам, Киевская облгосадминистрация и специалисты компании Deloitte создали рабочую группу, которая уже начала разрабатывать нормативы создания такого фонда, начат диалог с Кабинетом Министров Украины, на рассмотрение которого проект должен выноситься по итогам разработки, а также есть поддержка инициативы со стороны заместителя главы Администрации Президента Дмитрия Шимкива.

Читайте такжеКиевская область создала комиссию для контроля за соблюдением земельного законодательстваПарцхаладзе добавил, что фонд будет формироваться за счет средств международных донорских и других организаций, объем финансирования будет регламентирован.

Другими необходимыми критериями работы такого фонда должны быть: обязательная разработка новых квалификаций сотрудников, четкое соответствие наемных работников этим новым квалификационным требованиям, а также полная прозрачность и открытость его работы, обязательная независимая аудиторская проверка деятельности фонда и другие требования.

По мнению Парцхаладзе, эти действия позволят совсем по-другому подойти к вопросу подбора кадров на государственную службу, которые будут обладать необходимой квалификацией и не будут связаны с коррупцией.