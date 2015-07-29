Руководство Киевщины и правоохранители проверят скандальную участок Чернечего леса, связанную с руководством СБУ

Как сообщили УНИАН в Киевской областной государственной администрации, в заседании примут участие: первый заместитель председателя КОГА (временно исполняющий обязанности председателя) Лев Парцхаладзе, начальник главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Михаил Глуговский, начальник ГУ МВД Украины в Киевской области Владимир Троян, начальник Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Киевской области Александр Коломиец, и. о. начальника ГУ Госгеокадастра в Киевской области Анатолий Шумский, начальник отдела по вопросам противодействия коррупции, взаимодействия с правоохранительными органами КОГА Богдан Кавулич.

Начало заседания запланировано на 19.00. Аккредитация для журналистов осуществляется до 17:30 по тел. 095-812-42-83.

Как сообщал УНИАН, общественная организация "Центр противодействия коррупции" на своей странице в Facebook, а также некоторые СМИ сообщили, что в селе Лесники под Киевом заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра Виталий Маликов, заместитель председателя СБУ Олег Фролов и еще один сотрудник СБУ Руслан Баранецкий приватизировали участки в лесу, и сейчас там производится вырубка деревьев. Активисты утверждали, что высокие чины в Службе безопасности незаконно заняли земельные участки.

Виявляється, заступники Генпрокурора це - не дно. Дно у нас в СБУ. Кадрова політика Порошенка в сфері протидії корупції... Posted by Центр Протидії Корупції on 27 июля 2015 г.

Вместе с тем, 28 июля в комментарии УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что представители СБУ получили земельные участки законно - по решению Киевской мэрии. "Дело в том, что на самом деле ситуация такая, что это 160 участков по 12 соток, и они распределялись Киевской мэрией для тех, кто подавал заявки, и они подали заявки, получили по 12 соток", - в частности, отметила спикер СБУ. В то же время, по ее словам, информация о том, что сотрудники СБУ занимались самостоятельным отчуждением этой земли, не соответствует действительности.

Ранее, 23 июля, пресс-служба прокуратуры Киевской области распространила сообщение, что прокуратурой Киевской области изучаются обстоятельства передачи в аренду садоводческому товариществу «Рябина» земельного участка площадью 22 га на территории Ходосовского сельского совета Киево-Святошинского района для ведения садоводства и дальнейшей его приватизации членами указанного товарищества, и что по результатам изучения, в случае наличия оснований, органами прокуратуры области будут приняты исчерпывающие меры реагирования для возобновления интересов государства.

Вместе с тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области, по поручению секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова, Киево-Святошинским райотделом милиции проведена проверка многочисленных обращений граждан по поводу незаконного установления забора и вырубок леса между селами Лесники и Ходосовка.

«По результатам проверки был выявлен ряд фактов с признаками преступления, собранные материалы переданы в прокуратуру области. Собранные материалы и полученная информация свидетельствуют о причастности к этой сделке людей из окружения экс-президента Виктора Януковича», - говорилось в сообщении