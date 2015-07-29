Кличко предложил владельцам МАФов альтернативные места для торговли

В Деснянском районе начали убирать места наибольшего скопления незаконных МАФов, в частности, по улице Бальзака, 64, сообщили в пресс-службе КГГА.

Владельцы МАФов и работники киосков сопротивляются, в то же время, местные жители жалуются на нелегальные киоски и просят их убирать.

"Незаконные МАФы, которые убивают малый бизнес, работающий честно и законно, будут убираться, несмотря на сопротивление владельцев. Ситуация здесь следующая - с одной стороны те, кто работают в МАФах, требуют их не трогать. С другой - местные жители требуют очистить микрорайон от киосков. Мы наведем порядок, никаких наливаек и захламленности здесь не будет!", - отметил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции города с участием глав райгосадминистраций Киева на Троещине.

Как альтернативу торговли Виталий Кличко предлагает предпринимателям арендовать пустующие помещения на первых этажах столичных зданий. Мэр города уже дал поручение председателю Деснянской РГА составить список зданий, где имеются пустующие помещения на первых этажах, которые можно передать в аренду представителям малого и среднего бизнеса.

Мэр отметил, что в городе уже убрали большое количество незаконных МАФов – около 4 тысяч. И эта работа будет продолжаться, потому что Киев должен быть чистой и комфортной столицей, а не городом-базаром.

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«Я дал задание руководителю района предоставить торговцам список всех свободных помещений района, куда они могут переехать и заняться торговлей. Киев не должен быть базаром», – сказал Виталий Кличко.

Вместе с тем руководитель Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Дмитрий Белоцерковец сказал, что владельцами незаконных МАФов на улице Оноре де Бальзака преимущественно являются бывшие прокуроры и силовики времен Януковича.

«Владельцы МАФов пытаются втянуть столичную власть в противостояние с теми, кто арендует МАФы, – с продавцами. Владельцы незаконных МАФов, по сути, облагали данью малый и средний бизнес. А владельцы здесь – это бывшие прокуроры и милиционеры эпохи Януковича. И ответственность должны нести именно они, которые незаконно сдавали киоски в аренду и таким образом обманывали малый бизнес», – отметил Белоцерковец.