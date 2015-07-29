В Киеве убили монахиню УПЦ Московского патриархата

Как рассказал глава информационного отдела УПЦ МП епископ Климент, женщина сильно болела, передает "Сегодня".

"Она поехала в больницу лечиться, а после того, как вышла из больницы, поехала в квартиру, в которой жила раньше. Сейчас там живут ее родственники. Когда монахиня приехала, квартира была пустая. Она осталась там на ночь. Родственники звонили вечером, но она не поднимала трубку. Когда она не взяла трубку и утром, родственники начали переживать. Они приехали в квартиру и нашли ее мертвой. У нее были связаны руки, она была избита", - рассказал он.

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Экспертиза показала, что во время избиения женщине поломали все ребра, были травмированы все внутренние органы.

Данных о пропавших вещах нет. Женщина была простой монахиней.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Как сообщал УНИАН, 25 июля около 20.00 в подъезде дома на проспекте Героев Сталинграда двое неизвестных нанесли настоятелю храма мч. Татьяны Николаеву огнестрельное ранение в голову. Пострадавшего на лестнице обнаружила соседка, которая немедленно вызвала скорую помощь и позвонила на "102". 41-летнего священнослужителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. 29 июля он скончался.