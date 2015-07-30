Забор в лесу вблизи села Лесники должен быть снесен — вр.и.о. председателя Киевской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече с жителями села Лесники, которые требуют отмены землеотвода в лесу вблизи их села, заявил временно исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Лев Парцхаладзе.

По его словам, пока дело о законности землеотвода кооперативу “Рябина” 22 гектаров леса рассматривается в суде, департамент государственной строительно-архитектурной инспекции вынес предписание о сносе забора вокруг спорной территории.

«У нас есть решение о сносе до 5 августа этого забора теми, кто его устанавливал”, добавил Парцхаладзе

Также он отметил, что прокуратура Киевской области вчера обратилась в суд с обжалованием отвода земли кооперативу “Рябина” в Чернечьем лесу возле села Лесники.

Как сообщал УНИАН, общественная организация "Центр противодействия коррупции" на своей странице в Facebook, а также некоторые СМИ сообщили, что в селе Лесники под Киевом заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра Виталий Маликов, заместитель председателя СБУ Олег Фролов и еще один сотрудник СБУ Руслан Баранецкий приватизировали участки в лесу, и сейчас там производится вырубка деревьев. Активисты утверждали, что высокие чины в Службе безопасности незаконно заняли земельные участки.

Вместе с тем, 28 июля в комментарии УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что представители СБУ получили земельные участки законно - по решению Киевской мэрии. "Дело в том, что на самом деле ситуация такая, что это 160 участков по 12 соток, и они распределялись Киевской мэрией для тех, кто подавал заявки, и они подали заявки, получили по 12 соток", - в частности, отметила спикер СБУ. В то же время, по ее словам, информация о том, что сотрудники СБУ занимались самостоятельным отчуждением этой земли, не соответствует действительности.

Ранее, 23 июля, пресс-служба прокуратуры Киевской области распространила сообщение, что прокуратурой Киевской области изучаются обстоятельства передачи в аренду садоводческому товариществу «Рябина» земельного участка площадью 22 га на территории Ходосовского сельского совета Киево-Святошинского района для ведения садоводства и дальнейшей его приватизации членами указанного товарищества, и что по результатам изучения, в случае наличия оснований, органами прокуратуры области будут приняты исчерпывающие меры реагирования для возобновления интересов государства.

Вместе с тем, как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киевской области, по поручению секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова, Киево-Святошинским райотделом милиции проведена проверка многочисленных обращений граждан по поводу незаконного установления забора и вырубок леса между селами Лесники и Ходосовка.

«По результатам проверки был выявлен ряд фактов с признаками преступления, собранные материалы переданы в прокуратуру области. Собранные материалы и полученная информация свидетельствуют о причастности к этой сделке людей из окружения экс-президента Виктора Януковича», - говорилось в сообщении.