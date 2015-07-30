Киевскую ячейку "УДАРа" возглавил экс-заместитель Пилипишина - СМИ

Виталий Кличко продолжает создавать свою команду в Киеве из экс-регионалов и людей приближенный к власти сбежавшего Януковича, пишут Комментарии.

На последней партийной конференции УДАРа был избран новый глава столичной партячейки. По инициативе Кличко, им стал 37-летний Олег Гаряга, который сейчас возглавляет Шевченковскую РГА.

Примечательно, что ранее Гаряга уже работал в Шевченковской РГА заместителем у скандально известного бизнесмена и политика Виктора Пилипишина. Также Гаряга известен тем, что был одним из сооснователей политического проекта «Пора» вместе с Владиславом Каськивым, который последние годы активно обслуживал режим Януковича.

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В среде экспертов назначение Гаряги объясняют необходимостью мобилизовать все имеющиеся ресурсы перед мэрскими и местными выборами в Киеве.

«Гаряга – это в первую очередь прожженный политтехнолог, который разбирается в манипуляционных схемах. Но главная его ценность для Кличко – это выходы на экс-команды полевиков Черновецкого и регионалов. У Гаряги есть задача перекупить большинство полевиков, которые отработали отлично схемы с «бабушками Черновецкого», потому что персональный рейтинг Кличко сейчас трещит по швам. Без схем, тем более в двухтуровых выборах, ему осенью не победить. Особенно наглядно манипуляционные технологии показали последние выборы в Чернигове, на которых может победить никому неизвестный кандидат, если у него будет админресурс. Собственно, такая задача сейчас стоит перед Гарягой – собрать все «поле» и не мытьем, так катаньем сделать из Кличко повторно мэра Киева», - комментирует ситуацию с назначением Гаряги представитель общественного движения «Рух за реформы» Андрей Турий.