Кличко поддержал меценатов, которые будут реставрировать исторические фасады на Вознесенском спуске

Так, члены Наблюдательного совета на заседании 29 июля единогласно одобрили реализацию нескольких идей меценатов.

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В частности, как отмечается, на Вознесенском спуске на средства меценатов и спонсоров запланирована реставрация исторических фасадов зданий, ремонт тротуаров, установка дополнительного освещения и благоустройство территории. А на территории, прилегающей к улице Электротехнической, на Троещине, одна из компаний предлагает обустроить парк с историческими деревянными фортификационными сооружениями.

«Этот парк компания планирует использовать как декорации для съемок фильмов, а в остальное время он станет местом отдыха жителей района», - предполагает одна из идей.

Мэр Киева отметил, что со времени презентации в мае текущего года инициативу «Сделаем вместе» поддерживают все больше активистов и меценатов.

«После первой встречи начал работать сайт инициативы, где можно ознакомиться с проектами по благоустройству столицы и приобщиться к их обсуждению и реализации. Важно донести до каждого киевлянина, что именно в их силах изменить город к лучшему, – подчеркнул Кличко. – Именно такие инициативы и определяют будущее столицы. Наша общая задача – сделать Киев современным и комфортным и помочь реализовать энергию и идеи тех, кто хочет помочь сделать наш город европейским».