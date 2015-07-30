Столичная власть увеличила финансирование на ремонт школ, больниц и детсадов

“Учитывая ситуацию в стране, денег в бюджете не хватает. Но мы должны находить их, перераспределять – чтобы выделять больше средств на поддержку киевлян”, - отметил мэр Киева Виталий Кличко в ходе сессии Киевсовета.

За счет перераспределения бюджетных средств в этом году будет проведен ремонт помещений нескольких столичных больниц, школ и детсадов, а также лестничных клеток, кровель, окон, лифтов жилых домов. А еще увеличено финансирование ремонта дорог, асфальтирования придомовых территорий, обустройства игровых и спортивных площадок и тому подобное. Дополнительно выделены средства на реконструкцию кинотеатра «Жовтень».

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“Принятие изменений в бюджет Киева - с учетом субвенции из госбюджета - позволит погасить задолженность по разнице в тарифах на теплоэнергию и воду. Это необходимые и важные шаги, чтобы облегчить жизнь киевлян в нынешней ситуации”, - подчеркнул Кличко.

Глава столицы напомнил, что в этом году в Киеве впервые за многие годы сформирован сбалансированный и социально ориентированный бюджет. Так, столичная власть выделила бюджетные средства на помощь малообеспеченным киевлянам, сохранила льготы на проезд для пенсионеров, инвалидов, участников АТО и других незащищенных категорий граждан.