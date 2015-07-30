На Киевщине вспыхнул строительный скандал, связанный с экс-замминистра обороны (видео)

По словам митингующих, Кредисов, имея непосредственное отношение к фирме-застройщику, причастен к перепродаже одних и тех же квартир в ЖК "Коцюбинский" разным владельцам. Так, под угрозой отмены права собственности оказались 400 квартир в жилкомплексе, пишет Gazeta.ua.

В частности, люди обеспокоены официальными заявлениями экс-замминистра о его намерении отменить введение в эксплуатацию 5-секционного дома в комплексе.

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По словам жительницы одной из спорных квартир Елены Толочиной, по вопросу собственности прошло уже более 30 судов в Ирпене, Киеве, Ивано-Франковске и Львове.

"Кредисов уже третий год лично и через подставные компании судится с коцюбитчанами за их 100% оплаченные квартиры, лишает людей права собственности и выселяет на улицу. А тем инвесторам, которые не успели оформить свое имущество, бесконечно накладывает аресты на квартиры", - сказала жительница ЖК "Коцюбинский".

Протестная акция закончилась совместной встречей инициативной группы митингующих и представителями правоохранительных органов. Силовики пообещали жителям ЖК "Коцюбинский" уделить делу Кредисова и ЖК "Коцюбинский" особое внимание.