Полицейские показали новые мотоциклы, на которых будут патрулировать Киев (фото)
Полицейские начали выкладывать фотографии своих мотоциклов в соцсетях.
Новая патрульная полиция Киева показала новые мотоциклы, на которых в скором времени будут ездить мотопатрули.
Фотографии выложил полицейский Алексей Савкин в своем Twitter.
"Скоро в Киеве появится такой мотопатруль", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в ближайшее время в Киеве появятся мото- и конные полицейские патрули.
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По словам шефа патрульной полиции Киева, майора Александра Фацевича, мотопатрули будут выезжать на дорожно-транспортные происшествия, а конные полицейские патрули будут работать в лесопарковых зонах.
Также Фацевич сообщил, что во всех районах Киева ежедневно работают 195 автомобильных экипажей полиции и 32 пешие патрульные пары.
С момента начала работы новой патрульной полиции ежедневно в среднем поступает более 1,5 тыс. обращений.