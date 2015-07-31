Полицейские показали новые мотоциклы, на которых будут патрулировать Киев (фото)

Новая патрульная полиция Киева показала новые мотоциклы, на которых в скором времени будут ездить мотопатрули.

Фотографии выложил полицейский Алексей Савкин в своем Twitter.

"Скоро в Киеве появится такой мотопатруль", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ближайшее время в Киеве появятся мото- и конные полицейские патрули.

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По словам шефа патрульной полиции Киева, майора Александра Фацевича, мотопатрули будут выезжать на дорожно-транспортные происшествия, а конные полицейские патрули будут работать в лесопарковых зонах.

Также Фацевич сообщил, что во всех районах Киева ежедневно работают 195 автомобильных экипажей полиции и 32 пешие патрульные пары.

С момента начала работы новой патрульной полиции ежедневно в среднем поступает более 1,5 тыс. обращений.