В Киеве уволили дюжину новых полицейских

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе во время посещения Национального университета внутренних дел в Харькове, общаясь с новыми полицейскими, которые проходят подготовку.

“Были уволены 12. Причины разные. Серьезные причины увольнения четверых. Абсолютно неправильно себя повел новый патрульный, когда общался с человеком на Крещатике и возле вокзала. Мы не гордимся этим. И несколько ребят были уволены, потому что они заснули в машине”, - сказала Згуладзе.

Читайте такжеПолицейские показали новые мотоциклы, на которых будут патрулировать Киев (фото)

Она подчеркнула, что для новых полицейских установлен очень высокий стандарт, который в первое время должен безусловно соблюдаться.

Как сообщал УНИАН, сотрудники патрульной полиции Киева начали работу 4 июля.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня сообщил, что в Харькове новая полиция выйдет на патрулирование 19 сентября.