В Киеве уволили дюжину новых полицейских
В столице уволили 12 новых полицейских, для новых патрульных установлен очень высокий стандарт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе во время посещения Национального университета внутренних дел в Харькове, общаясь с новыми полицейскими, которые проходят подготовку.
“Были уволены 12. Причины разные. Серьезные причины увольнения четверых. Абсолютно неправильно себя повел новый патрульный, когда общался с человеком на Крещатике и возле вокзала. Мы не гордимся этим. И несколько ребят были уволены, потому что они заснули в машине”, - сказала Згуладзе.
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Она подчеркнула, что для новых полицейских установлен очень высокий стандарт, который в первое время должен безусловно соблюдаться.
Как сообщал УНИАН, сотрудники патрульной полиции Киева начали работу 4 июля.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня сообщил, что в Харькове новая полиция выйдет на патрулирование 19 сентября.