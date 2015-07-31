Кличко пообещал показать обновленную Почтовую площадь на День Независимости

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции состояния реконструкции пешеходной зоны отдыха на Почтовой площади, сообщили в пресс-службе городского головы.

"Здесь построена фактически новая площадь, которой раньше не было. Ко Дню Независимости будет открыто общественное пространство с уникальным фонтаном, зеленой зоной, современное, комфортное, где киевляне смогут хорошо провести время с детьми и семьей, отдохнуть, спуститься на набережную Днепра. Предусмотрены пандусы для людей с ограниченными возможностями, а также специальные заезды для велосипедистов. Реконструкция Почтовой площади - это один из шагов, который позволит сделать наш город современным и одновременно не утратить его идентичность и самобытность", - подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил, что поступает много просьб, чтобы эта площадь была более зеленой. Поэтому столичные власти планируют дополнительно настелить газоны и озеленить территорию, сказал он.

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Кличко рассказал, что бюджетная часть проекта будет завершена ко Дню Независимости, одновременно продолжаются работы инвестора по строительству торгового центра по музеефикации уникальных находок средневекового Киева. "Продолжаются консультации по обустройству музейной части комплекса, где киевляне будут знакомиться с историей и древними зданиями, которые были на этом месте много веков назад. Все археологические раскопки продолжатся под площадью", - отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что реконструкция Почтовой площади вместе со строительством транспортной развязки, стоила бюджету Киева 427 млн грн по ценам 2013 года.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Почтовой площади началась в 2012 году. Зимой этого года археологи обнаружили на Почтовой площади часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты, относящиеся к XI-XII векам.

Археологические раскопки на Почтовой площади продолжаются параллельно со строительными работами.