В Киеве могут появиться высокие пешеходные переходы

Помимо обновления горизонтальной разметки и установки новых дорожных знаков, на Подоле планируют обустроить высокие пешеходные переходы – они будут вровень с тротуаром.

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«Такое делают во всем мире. Пешеход должен двигаться в безбарьерном пространстве, будь-то родители с детской коляской, человек на инвалидной коляске. На маршруте их движения не должно быть бровок. Соскочить с нее – еще куда не шло, а заехать – это проблема. Поднятые переходы – это как большой лежачий полицейский. Автомобилям так или иначе придется снижать скорость, и это повысит безопасность пешеходов», - отметил Петрук.

По его словам, такие переходы могут появится практически на всех улицах подола, кроме магистральных - Межигорской, Братской. Петрук также объяснил, что установка таких переходов предусмотрена на втором этапе реализации новой концепции, сообщает kiev24.ua.

Сейчас рассматриваются разные варианты пешеходных зон района, обустройство новых парковок, в том числе – и плавучего паркинга-дебаркадера, перенос трамвайных трамвайных остановок и так далее.