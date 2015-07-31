Депутата Киевсовета обвинили в попытке захвата одного из ЖЭКов

Об этом сообщила администрация предприятия. Сообщается, что около 9 утра депутат Киевсовета Василий Гацько вместе с группой людей ворвался в кабинет директора предприятия с требованием немедленной передачи технической документации на несколько домов, передает РБК-Украина.

Читайте такжеКГГА провела тайную операцию в ЖЭКах и уволила 14 руководителей контор

"Я понимаю, что началась предвыборная кампания, и нашим политикам нужно зарабатывать баллы. Но есть правовое поле, я готов предоставит все документы только согласно графику", - сообщил директор Максим Ковальский.

По его словам, получив ответ - депутат заблокировал кабинет директора ЖЭКа и устроил бессрочную акцию протеста. На место событий выехал наряд милиции и следственная группа.

"То, что вы сейчас видите, то, что у нас происходит - типичная попытка рейдерского захвата предприятия", - сообщил Ковальский.

Правоохранители комментировать ситуацию отказались.

Кроме того отмечается, что на территории, прилагающей к ЖЭКу были замечены молодые люди спортивного телосложения и характерной внешностью. Как сообщается, некоторые из них имели при себе палки, похожие на бейсбольные биты. На вопрос - что они делают на територии ЖЭКа - отвечать отказались.

Напомним, Василий Гацько - лидер политической партии "Демальянс". После обжалования результатов выборов в 2014 году на столичном избирательном участке №842, стал депутатом Киевсовета, с проходным балом - 3,007%.