В Киеве провалилась дорога, образовалась огромная яма (фото)

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В связи с масштабной аварией на участке канализационного коллектора и повреждением водостоков приостановлено движение транспорта по улице Борщаговской от Воздухофлотского путепровода до Политехнического переулке. Также на время ликвидации аварии возможно ограничение движения скоростного трамвая", - говорится в сообщении.

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В ликвидации последствий провала коллектора задействованы сотрудники управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, ГУ ДСНС Украины в. Киеве, КК "Киевавтодор", КП "Киевпастранс" и другие специалисты.

В сообщении КГГА говорится, что трамваи будут курсировать от улицы Окружной до Михайловской Борщаговки, а также будет курсировать автобус от улицы Окружной до улицы Старовокзальной.