Провал на дороге в Киеве за ночь увеличился вдвое, опубликованы новые фото и видео

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

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"По состоянию на утро третьего августа, на улице Борщаговской укреплен котлован с аварийным участком коллектора. Таким образом, удалось предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна", - говорится в сообщении.

В связи с провалом асфальта транспортное движение на аварийном участке все еще ограничено.

Решается вопрос о проведении дальнейших аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий провала коллектора задействованы сотрудники управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, ГУ ДСНС Украины в. Киеве, КК "Киевавтодор", КП "Киевпастранс" и другие специалисты.