Киевская патрульная полиция в виде инфографики показала свое отличие от милиции
14:34, 03 августа 2015Киев
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Патрульная полиция Киева опубликовала результаты своей работы за первый месяц существования.
Полиция сравнила свою работу и деятельность милиции / Фото УНИАН
Соответствующая информация в виде инфографики размещена на странице столичных патрульных в Facebook.
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При этом отмечается, что данные обработал отдел мониторинга и аналитики Департамента патрульной службы.
В виде схем сравнивается деятельность милиции и полиции в 2014 и 2015 годах соответственно.
facebook.com/police.gov.ua
Например, наводится время прибытия на место ДТП и по вызову у сотрудников милиции и полиции.
facebook.com/police.gov.ua
facebook.com/police.gov.ua
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