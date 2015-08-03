Киевская патрульная полиция в виде инфографики показала свое отличие от милиции

14:34, 03 августа 2015
Киев
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Патрульная полиция Киева опубликовала результаты своей работы за первый месяц существования.

Полиция сравнила свою работу и деятельность милиции / Фото УНИАН

Соответствующая информация в виде инфографики размещена на странице столичных патрульных в Facebook.

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При этом отмечается, что данные обработал отдел мониторинга и аналитики Департамента патрульной службы.

В виде схем сравнивается деятельность милиции и полиции в 2014 и 2015 годах соответственно.

facebook.com/police.gov.ua

Например, наводится время прибытия на место ДТП и по вызову у сотрудников милиции и полиции. 

facebook.com/police.gov.ua
facebook.com/police.gov.ua

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