В Киеве объявили о начале электронного обсуждения переименования 12 улиц и площадей

Сегодня началось электронное обсуждение и сбор предложений от общественности относительно 12 проектов решений Киевского городского совета о переименовании улиц и площадей города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, включиться в обсуждение переименований может каждый киевлянин. Для этого необходимо зайти на официальном сайте КГГА в рубрику «Е-МІСТО» – «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов». Каждый зарегистрированный пользователь портала может оставить свой «голос» – согласиться/не согласиться с предложенными проектами, высказать свои предложения, замечания или обнародовать собственную редакцию проекта решения.

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Продлится общественное обсуждение два месяца - до 3 октября 2015 года.

Речь идет о переименовании в Голосеевском районе улицы Андрея Бубнова в улицу Маричанскую; Чапаевского шоссе в переулок Вито-Литовский; переулка Советский в переулок Владислава Зарембы. В названии одного из крупнейших проспектов столицы – Краснозвездного – предлагается увековечить имя Героя Украины Валерия Лобановского.

В Святошинском районе вместо улицы Картвелишвили и переулка Федько могут появиться улицы с именами Владимира Покатила и Якова Шульгина. Переулок Ульянова в Святошинском районе официально может получить название, которое уже не один десяток лет используют киевляне, – переулок Осенний.

Две площади – Ленинградская и Дружбы народов - по результатам обсуждения могут получить исторически обоснованные названия – Дарницкая и Оболонская.

С целью углубления украинско-киргизской дружбы и в соответствии с обращением Посольства Кыргызстана в Украине улица Николая Кравченко в Шевченковском районе может сменить название в честь известного киргизского писателя Чингиза Айтматова.

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Улицу Николая Лукашевича в Соломенском районе предлагают переименовать в улицу Ивана Огиенко.

Кроме того, улицу Командарма Каменева в Печерском районе предлагается переименовать в улицу Петра Болбочана.