В Киеве внедрена онлайн-система для регистрации автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, новая услуга связана с регистрацией транспортных средств, бывших в употреблении.

«Система пока работает в тестовом режиме, и ею пока могут воспользоваться жители и гости Киева, а вскоре она заработает и в Днепропетровске. Впоследствии ожидаем внедрения и в других центрах предоставления услуг», - отметили в ГАИ.

Согласно сообщению, внедрить новинку удалось по результатам плодотворного сотрудничества Департамента ГАИ и IТ-волонтеров. Услуга онлайн-заявления на соответствующие операции с транспортными средствами уже работает в столице (Центр ГАИ №13), в ближайшие дни - в Днепропетровске (Центр ГАИ №3). Для этого автовладельцу необходимо лишь заполнить бланк электронного заявления и отправить на электронную почту ведомства.

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В заявлении нужно указать данные о владельце автомобиля, месте его проживания, его контактный телефон, а также технические характеристики транспорта и основания для регистрации (справка-счет, договор купли-продажи и т.д), после этого заявление следует отправить на электронный адрес Центра ГАИ, пояснили в Госавтоинспекции и напомнили, что во время процедуры регистрации транспортное средство проверяют по всем существующим базам данных (угон, арест, контроль).

В ГАИ заверили, что заявления рассматриваются быстро, о подтверждении на электронный адрес владельца транспортного средства придет ответ. После этого в соответствующий день и время, которое указал гражданин в заявлении, необходимо прибыть в Центр ГАИ № 13.

При себе собственник должен иметь соответствующие оригиналы документов и транспортное средство. Автомобиль должен быть в наличии обязательно - для осмотра экспертом на предмет подлинности номеров агрегатов.

Такая система должна значительно упростить ход проведения вышеуказанных операций и позволит значительно сократить время, необходимое для их осуществления, убеждены в ГАИ.