В Киеве ночью возле отделения российского банка произошел взрыв (фото)

Согласно фотографиям, размещенным на сайте Главного управления МВД в Киеве, речь идет о банке VTB. Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, в 3.14 в Соломенское райуправление милиции поступило сообщение о том, что возле одного из банковских учреждений прогремел взрыв.

Читайте такжеВзрыв в Одессе квалифицировали как умышленное уничтожение имущества (видео)

На место происшествия прибыли руководитель столичной милиции Александр Терещук, руководители Соломенского районного управления, несколько следственно-оперативных групп, взрывотехническая служба и полицейские патрули. Сотрудники милиции опросили возможных очевидцев происшествия и провели тщательный осмотр местности.

Правоохранители, осматривая трехэтажное здание, обнаружили разбитое окно банковского учреждения и поврежденную клумбу, возле которой - эпицентр взрыва неизвестного предмета.

В настоящее время продолжается проверка, проведение следственно-оперативных мероприятий.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").

Сотрудниками столичной милиции принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения, сообщили в ОСО.