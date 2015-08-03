В Киеве ночью возле отделения российского банка произошел взрыв (фото)
Сегодня ночью в Соломенском районе Киеве возле отделения одного из банков сработало взрывное устройство.
Согласно фотографиям, размещенным на сайте Главного управления МВД в Киеве, речь идет о банке VTB. Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, в 3.14 в Соломенское райуправление милиции поступило сообщение о том, что возле одного из банковских учреждений прогремел взрыв.
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На место происшествия прибыли руководитель столичной милиции Александр Терещук, руководители Соломенского районного управления, несколько следственно-оперативных групп, взрывотехническая служба и полицейские патрули. Сотрудники милиции опросили возможных очевидцев происшествия и провели тщательный осмотр местности.
Правоохранители, осматривая трехэтажное здание, обнаружили разбитое окно банковского учреждения и поврежденную клумбу, возле которой - эпицентр взрыва неизвестного предмета.
В настоящее время продолжается проверка, проведение следственно-оперативных мероприятий.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 258 Уголовного кодекса ("террористический акт").
Сотрудниками столичной милиции принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения, сообщили в ОСО.