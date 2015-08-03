В Киеве нарушившая ПДД женщина-водитель прокатила полицейского на капоте своего авто (видео)

Как пишет Вечерний Киев, когда полицейские указали водителю на нарушения правил стоянки, та нажала на газ и попыталась уехать, при этом несколько метров катила на капоте патрульного, который пытался ей воспрепятствовать уехать.

По данным издания, через некоторое время на своей странице в Facebook женщина выложила переписку с подругой, в которой рассказала о нарушении и о том, что "визла на кружек" сына, а "изверги" полицейские сломали ей каблуки и вывернули плечо.

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"Девушка нарушила правила ПДД 15.9 , мы потребовали документы согласно правил 2.1, на что она вела себя неадекватно. Мы же вели себя в рамках закона. Сейчас каждый в праве нас обсуждать, мы действовали согласно инструкции", - отметила в комментарии под видеозаписью происшествия пользователь Леся Янковская, которая, судя по содержимому комментария, является полицейским и была на месте происшествия.

Кроме того, пользователи для сравнения опубликовали видеозапись подобного инцидента, который произошел в США.