Неизвестные подожгли офис "Киевтранспарксервиса" (фото)
07:56, 04 августа 2015Киев
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Ночью 3 августа неизвестные подожгли офис коммунального предприятия "Киевтранспарксервис".
Офис "Киевтранспарксервиса" / parkservis.kiev.ua
В пресс-службе предприятия сообщили, что неизвестные бросили в окно две бутылки с зажигательной смесью.
"Неизвестные злоумышленники бросили в окно второго этажа две бутылки с зажигательной смесью - одна из них попала в рабочий кабинет", - говорится в сообщении.
В результате помещению был нанесен немалый ущерб, уничтожены документы и техника. Стоит отметить, что пожар не перекинулся на соседние помещения, он был быстро локализован и ликвидирован. Работники МЧС констатировали преднамеренный поджог здания.
parkservis.kiev.ua
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