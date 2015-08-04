Неизвестные подожгли офис "Киевтранспарксервиса" (фото)

В пресс-службе предприятия сообщили, что неизвестные бросили в окно две бутылки с зажигательной смесью.

"Неизвестные злоумышленники бросили в окно второго этажа две бутылки с зажигательной смесью - одна из них попала в рабочий кабинет", - говорится в сообщении.

В результате помещению был нанесен немалый ущерб, уничтожены документы и техника. Стоит отметить, что пожар не перекинулся на соседние помещения, он был быстро локализован и ликвидирован. Работники МЧС констатировали преднамеренный поджог здания.

Как вчера сообщал УНИАН, ночью в Соломенском районе Киеве возле отделения одного из банков сработало взрывное устройство.