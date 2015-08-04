В Киеве до 20 августа перекроют движение пешеходов и велосипедистов по Южному мосту

11:37, 04 августа 2015
Киев
672

В Киеве с 4 по 20 августа из-за ремонтных работ будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов по Южному мосту через Днепр.

Фото УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Читайте такжеПровал на дороге в Киеве за ночь увеличился вдвое, опубликованы новые фото и видео

В связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия Южного моста через Днепр с 4 до 20 августа будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов по тротуару верхней стороны моста в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе в месте проведения ремонтных работ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter