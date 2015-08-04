В Киеве до 20 августа перекроют движение пешеходов и велосипедистов по Южному мосту
11:37, 04 августа 2015Киев
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В Киеве с 4 по 20 августа из-за ремонтных работ будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов по Южному мосту через Днепр.
Движение будет перекрыто по 20 августа / / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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В связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия Южного моста через Днепр с 4 до 20 августа будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов по тротуару верхней стороны моста в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе в месте проведения ремонтных работ.
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