В Киеве до 20 августа перекроют движение пешеходов и велосипедистов по Южному мосту

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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В связи с проведением ремонтных работ дорожного покрытия Южного моста через Днепр с 4 до 20 августа будет перекрыто движение пешеходов и велосипедистов по тротуару верхней стороны моста в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе в месте проведения ремонтных работ.