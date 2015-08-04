Огромный провал дороги в Киеве ликвидируют только через месяц

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сказал председатель правления – генеральный директор ПАО «АК «Киевводоканал» Андрей Билык.

По его словам, для ликвидации аварии, которая произошла 2 августа на канализационном коллекторе на ул. Борщаговской в Соломенском районе Киева, необходимо осуществить санацию почти 120 метров трубопровода.

«Аварийной санации подлежит участок от места повреждения до Воздухофлотского путепровода длиной почти 120 метров. По предварительным расчетам, ремонт продлится около одного месяца – до начала сентября, пока автомобильный трафик меньше по сравнению с осенним», – отметил Билык.

Он подчеркнул, что в настоящее время аварийно-восстановительные бригады «Киевводоканала» выполнили работы по укреплению котлована, что предотвратит дальнейшее разрушение транспортного полотна. Это позволит частично восстановить движение транспорта в сторону Борщаговки по одной полосе, однако сейчас разрабатывается окончательная схема организации дорожного движения на период аварийно-восстановительных работ.

Разрушение верхней части железобетонного коллектора 1973 года прокладки произошло вследствие газовой коррозии под действием агрессивных веществ, которые выделяются в процессе транспортировки сточных вод. При этом лоточная часть трубопровода осталась невредимой. Сейчас сточные воды транспортируются именно с ее помощью. В период санации коллектора будет осуществляться временная перекачка стоков с помощью насосного оборудования.

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Руководитель «Киевводоканала» подчеркнул, что уровень износа сетей водоотведения столицы составляет около 30% от общей протяженности (почти 2,7 тыс. км). Поэтому предотвратить возникновение аварийных ситуаций на канализационных коллекторах можно только путем регулярного финансирования их реконструкции. «Киевводоканал» разработал программу реконструкции и развития канализационных коллекторов, которая длительное время не финансировалась. Лишь в 2015 году начато финансирование строительства второй нити главного канализационного коллектора.

Как напомнили в пресс-службе, 2 августа в результате повреждения на канализационном коллекторе образовался провал дорожного покрытия на ул. Борщаговской, 122. Вытекания стоков на поверхность не произошло, угрозы окружающей среде и жителям близлежащих домов нет, но ситуация значительно усложнила дорожное движение на указанном участке.

Коллектор диаметром 2000 мм обеспечивает водоотвод жителей Святошинского, частично Соломенского и Шевченковского районов, а также соседних Ирпеня и Коцюбинского. Работы по локализации аварии и укреплению котлована организованы без ограничения водоотведения жителей.

В связи с повреждением было ограничено движение транспорта от Воздухофлотского путепровода до Политехнического переулка в сторону жилого массива Борщаговка.