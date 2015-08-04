Заместитель Кличко призвал киевлян контролировать качество ремонта жилых домов

Об этом в своей колонке в интернет-издании «Украинская правда. Киев» рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

В связи со значительным объемом таких работ он обратился ко всем жителям домов, где начаты и продолжаются ремонты, с просьбой присоединиться к контролю за качеством работ.

«Кроме заказчика, на каждом строительстве есть свой подрядчик, от которого зависит качество выполненных работ. Чем больше таких подрядчиков, тем труднее контролировать сверху. А оставить все на их совести тоже нельзя. Имеем горький опыт прошлых лет, когда, казалось бы, качественный ремонт на поверку оказывался профанацией, что вызвало закономерное недовольство людей», – отметил Петр Пантелеев.

Читайте такжеКиевсовет планирует направить на ремонт 16 столичных больниц более 3 млн грн

Он отметил, что именно конкретный житель квартиры больше всего заинтересован в таком контроле. Ни один чиновник или группа чиновников, пусть там как они не стараются, не смогут подменить собой общество. Поэтому не удивительно, говорит заместитель председателя КГГА, что качество жизни в домах, где живут социально активные киевляне, на порядок выше, чем в многоэтажках, где придерживаются советских принципов «нам все должны» и «моя хата с краю».

«Не будьте равнодушными и присоединяйтесь к общественному контролю. Времена, когда можно было отсидеться в стороне, прошли. Пришла пора каждому из нас брать на себя долю общей ответственности и делать собственный вклад в будущее Киева», – призвал Петр Пантелеев всех киевлян.