По 6 августа на нескольких улицах в центре Киева ночью ограничат движение
15:33, 04 августа 2015Киев
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В связи с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в ночное время будет частично перекрыто движение транспорта в центре Киева.
На прилегающих к площади Победы улицах перекроют движение / smartclever.com.ua
Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор". В частности, движение транспорта будет ограничено на ул. Старовокзальной на участке от бульвара Шевченко до ул. Жилянской – с 22:00 4 августа до 08:00 5 августа, на ул. Дмитриевской – угол ул. Гончара, просп. Победы – угол ул. Бульварно-Кудрявской – с 22:00 5 августа до 08:00 6 августа.
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В "Киевавтодоре" попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.
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