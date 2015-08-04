Власти Киева будут возмещать киевлянам процентные кредитные ставки на мероприятия по энергосбережению

Меморандум предусматривает, что киевские власти разработают городскую программу возмещения процентных ставок по краткосрочным кредитам, которые предоставляются населению на реализацию энергоэффективных мероприятий на 2015-2018 годы.

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"Энергоэффективность - это приоритет не только для Киева, а и для всего государства.Рядовой украинец потребляет в 5 раз больше энергии, чем среднестатистический европеец. Поэтому программа энергоэффективности очень важна - она не только позволяет экономить средства, но и призвана усилить энергонезависимость нашей страны. И мы всячески будем поддерживать эту инициативу", - отметил Виталий Кличко.

Он сказал, что сегодня жители и столицы, и всей Украины обязаны быть максимально енергосберегающими, с одной стороны - экономить энергоресурсы, с другой - сократить расходы на энергопотребление.

Мэр подчеркнул, что городская власть определила вопросы энергоэффективности одним из приоритетных направлений в своей работе. И сегодня киевская администрация приступила к реализации ряда программ, направленных на экономию энергоносителей. "Мы делаем все, чтобы по показателям энергоэффективности столица была на первом месте в государстве. Мы готовы всячески поддержать мероприятия по энергосбережению и найти деньги для компенсации потраченных киевлянами средств, которые были направлены на повышение энергоэффективности их жилищ. Мы будем корректировать бюджет, чтобы стимулировать ОСМД и жителей утеплять дома и использовать программы по энергоэффективности и энергосбережению. Мы будем поддерживать людей, которые берут кредиты чтобы внедрять энергоэффективные технологии", - сказал Виталий Кличко.