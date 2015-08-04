Кличко пригрозил чиновникам за саботаж по выделению земли семьям погибших киевлян-участников АТО

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время заседания рабочей группы по вопросам социальной защиты киевлян-участников АТО, членов их семей и членов погибших киевлян-участников АТО, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«Мы неоднократно встречались с семьями погибших киевлян. Ключевой вопрос, который поднимался – выделение земли. Мы начали обсуждать этот вопрос еще в октябре прошлого года, однако до сих пор у нас отсутствует детальный план территории», – подчеркнул мэр.

В комментарии журналистам Кличко отметил, что в первую очередь землю получат семьи погибших героев. «Я недоволен тем, как решается этот вопрос. Потому что еще в октябре прошлого года мы приняли решение о выделении земли, прошло почти 10 месяцев, и до сегодняшнего дня вопрос почему-то затягивается. Я уверен, мы должны выделить землю как можно скорее, и я лично проконтролирую этот вопрос», – отметил Киевский городской председатель.

По словам Кличко, не позднее сентября Киевсовет должен утвердить детальный план территории, после чего депутаты примут решение об отводе конкретных участков.

Мэр подчеркнул, что будет воспринимать затягивание вопроса выделения земли как саботаж со стороны столичных чиновников. «Все отговорки Департаментов не устраивают ни меня, ни тех, кому мы обещали участки. Поэтому я жестко потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос выделения земли. Если его не урегулируют, я поставлю вопрос о профессионализме тех лиц, которые за это отвечают, и буду воспринимать их работу как саботаж и нежелание выполнять свои обязанности», – подчеркнул Кличко.