Киевскому метрополитену удалось вдвое сократить убыточность

Чистый доход столичной подземки за 6 месяцев 2015 года составляет 609,9 млн грн – на 267,1 млн грн больше соответствующего показателя 2014 года.

«Мы провели оптимизацию расходов, внедрили систему электронных закупок, был увеличен процент отчислений за размещение рекламы. Кроме того, произошла смена тарифа», – сообщил начальник КП «Киевской метрополитен» Виктор Брагинский.

Как отмечал ранее мэр столицы Виталий Кличко, за достаточно короткое время киевскому метрополитену удалось оплатить 116 млн грн кредитных обязательств и 14 млн грн перед городским бюджетом. Дальнейшая работа предприятия в этом направлении позволит значительно уменьшить его зависимость от городского бюджета, а следовательно, высвобожденные средства Киев сможет направить на другие социально важные проекты для города и киевлян.

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Виталий Кличко неоднократно отмечал, что столичный транспорт, в том числе метрополитен, должен быть доступным и комфортным для граждан, что напрямую зависит от положительных результатов работы предприятия. Сегодня КП «Киевский метрополитен» возобновило 22 и модернизировало 95 вагонов, капитально отремонтировало 14 эскалаторов. В случае увеличения доходов предприятие сможет улучшить объемы этой работы и в перспективе купить новую технику.

Постепенно Киев по уровню транспортного обслуживания станет по-настоящему европейским городом.