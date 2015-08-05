Кличко пообещал ликвидировать огромный провал дороги в Киеве до 1 сентября

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции ликвидации аварии на коллекторе.

«Мы находимся на улице Борщаговской, где перекрыто движение транспорта в связи с повреждением на коллекторе. Этот коллектор был проложен в 1973 году. Он обеспечивает водоотвод жителям Святошинского, частично Соломенского и Шевченковского районов. Совместными усилиями всех задействованных коммунальных служб, в частности, «Киевводоканала» и «Киевавтодора» в ближайшие несколько недель проблема будет полностью ликвидирована и движение на этом участке дороги восстановлено», – отметил Виталий Кличко.

Он сообщил, что на локализацию аварии город выделил более 8 млн грн. В то же время сегодня почти 80% коммуникационных сетей в городе устарели и требуют ремонта и обновления, а для этого нужны большие средства. «Данный участок протяженностью 160 м, который находится в аварийном состоянии, мы с использованием новых технологий приведем в порядок. В то же время такие участки в Киеве с изношенными коммуникациями измеряются не метрами, а десятками километров. Хочу подчеркнуть – на все это нужны средства. В Киеве должно оставаться больше финансов. 60% НДФЛ из бюджета города мы перечисляем в центральный бюджет, а в то же время слышим повсюду оды децентрализации, в частности, финансовой. Децентрализация должна быть не на словах, а в действиях», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Читайте такжеПровал на дороге в Киеве за ночь увеличился вдвое, опубликованы новые фото и видео

Мэр отметил, что еще в 1999 году по результатам обследования киевский коллектор был признан аварийным и непригодным к эксплуатации. Строительство коллектора-дублера было начато в 1994 году. Но, чтобы запустить первую часть нитки коллектора требуется 159 млн гривен.

Напомним, 2 августа в результате повреждения на канализационном коллекторе образовался провал дорожного покрытия на ул. Борщаговской, 122. Выливания стоков на поверхность не произошло, угрозы окружающей среде и жителям близлежащих домов нет, но ситуация значительно осложнила дорожное движение на указанном участке.

В связи с повреждением ограничено движение транспорта от Воздухофлотского путепровода до Политехнического переулка в сторону жилого массива Борщаговка.

Разрушение верхней части коллектора произошло в результате газовой коррозии под действием агрессивных веществ, которые выделяются в процессе транспортировки сточных вод.