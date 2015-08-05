В Киеве ликвидировали сеть обменных пунктов, изъята рекордная сумма денег

Об этом первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Сергей Билан сообщил на своей странице в соцсети.

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"Сегодня с пяти утра оперативники налоговой милиции Киева совместно со столичной прокуратурой и милицией провели 17 обысков в сети нелегальных обменных пунктов и по месту жительства ее организатора", - сообщил он.

"Была изъята рекордная сумма денег – $4 млн и 7 млн грн. Это пока предварительная цифра, потому что следственные действия продолжаются. Все причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности", - подчеркнул Билан.