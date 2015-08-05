Киевляне поддержали переименование Московской площади в Демеевскую - КГГА

Об этом заявляют в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на результаты соответствующего электронного голосования.

Как сообщает Департамент общественных коммуникаций КГГА, из 1070 участников обсуждения в ходе электронного голосования 987 высказались «за».

В КГГА напомнили, что 10 августа завершается общественное обсуждение переименования ряда объектов столицы, в числе которых и Московская площадь. Также в этот день завершится обсуждение проектов переименования Московского моста, а также улицы Ильича в Дарницком районе, бульвара Ивана Лепсе в Соломенском районе и улицы Пугачева в Шевченковском районе Киева.

В течение двух месяцев киевляне имели возможность принять участие в электронном обсуждении на сайте КГГА: http://projects.kievcity.gov.ua/ и высказать свои замечания и предложения.

Киевляне поддержали переименование улицы Пугачева в честь академика Ромоданова – 73%, присвоение Московскому мосту имени выдающегося украинского инженера Георгия Фукса – 58%.

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Согласно информации КГГА, большой общественный резонанс вызвало возможное переименование улицы Ильича в Дарницком районе в честь Вячеслава Веремия. Так, большинство поддерживает необходимость переименования улицы, но высказывается против присвоения ей имени Вячеслава Веремия – 59% «против».

О переименовании бульвара Лепсе в честь главы Киевского горисполкома 1979-1990 годах Валентина Згурского мнения киевлян разделились практически поровну – 507 «за» и 517 «против».

Как сообщал УНИАН, 3 августа началось электронное обсуждение и сбор предложений от общественности относительно еще 12 проектов решений Киевсовета о переименовании улиц и площадей города.

Присоединиться к обсуждению переименований может каждый киевлянин. Для этого необходимо зайти на сайте КГГА в рубрику «Е-МІСТО» – «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов» (http://projects.kievcity.gov.ua). Каждый зарегистрированный пользователь портала может оставить свой «голос» – согласиться/не согласиться с предложенными проектами, высказать свои предложения, замечания или обнародовать собственную редакцию проекта решения.

Продлится общественное обсуждение до 3 октября 2015 года.