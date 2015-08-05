ГПУ и Кличко заявляют, что ничего не знают о задержании за взятку депутата Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко пока не имеет «подробной информации» о задержании за взятку депутата Киевсовета Виталия Даниленко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, об этом Кличко заявил, комментируя информацию о задержании Даниленко.

«Подробной информации об этом от правоохранительных органов мы пока не имеем», - сказал он.

Читайте такжеДепутата Киеврады поймали на взятке в миллион гривень – экс-нардеп

«Но хочу подчеркнуть: каждый, кто возьмет взятку, должен быть привлечен к ответственности. Если это чиновник КГГА депутат Киевсовета, - я первым буду требовать, чтобы коррупционер отвечал по закону. Потому что это - репутация городской власти», - отметил Кличко.

В прокуратуре Киева и ГПУ корреспонденту УНИАН сказали, что пока не владеют информацией о задержании депутата киевсовета Даниленко.

Ранее сегодня некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о задержании Службой безопасности Украины депутата киевсовета Даниленко (фракция «УДАР «Солидарность») по подозрению в получении 1 млн грн взятки.