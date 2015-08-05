Кличко обнародовал данные о финансовых нарушениях в КГГА и передал материалы правоохранителям

Об этом заявил директор Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА Геннадий Плис, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«С июля 2014 года и до июня этого года Департамент внутреннего финансового контроля провел проверки, результаты которых переданы в правоохранительные органы. Из общей суммы выявленных нарушений и недостатков расходы составляют 382 млн грн», – отметил Плис.

По его словам, всего в течение года правоохранителям были направлены материалы 90 проверок, по 47 из которых – возбуждены уголовные производства. При этом он добавил, что если брать показатели июля 2013 – июня 2014 лет, то тогда правоохранителям передали только 19 дел.

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«Количество переданных дел растет. Но это говорит не о том, что при прошлой власти не было финансовых злоупотреблений. Это является подтверждением того, что нынешняя киевская власть не будет покрывать ни одного коррупционера. И мы совместно с правоохранителями должны прекратить «растаскивание» денег киевлян и государственных средств по карманам чиновников. И реакция правоохранителей должна быть адекватной – все те, кто причастен к хищению средств, должны быть привлечены к ответственности», – подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.

Городской голова подчеркнул, что Департамент внутреннего финансового контроля сотрудничает с прокуратурой столицы для ускорения расследований по уголовным производствам.

По предварительной информации Департамента внутреннего финансового контроля и аудита, по результатам 5 уголовных производств правоохранители уже сообщили чиновникам о подозрении в совершении правонарушений, по 2 уголовным производствам материалы уже направлены в суд.

Киевский городской председатель подчеркнул, что в течение года была значительно повышена эффективность и прозрачность внутреннего контроля КГГА. В частности, подчеркнул Кличко, если ранее коммунальными предприятиями и учреждениями публиковались лишь годовые планы закупок, то сейчас с целью максимальной прозрачности и внутреннего мониторинга публикуется максимальный комплект документов процедур закупок, который разрешен законодательством. В частности, документация конкурсных торгов, объявления о проведении торгов, протокол раскрытия предложений конкурсных торгов, отчеты о результатах проведения торгов и прочее.

Кроме того, на официальном интернет-портале Департамента обнародуются выводы аудита, информационно-статистические материалы, периодические отчеты, и, главное, финансовая отчетность всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций Киева, которые отчитываются в Департамент коммунальной собственности и тому подобное.

«Коррупцию надо уничтожить как главное препятствие для развития Киева и воплощение реформ, которых сегодня требуют жители столицы. Борьба с коррупцией – это уже не просто вопрос эффективности нашей работы – это вопрос сохранения нашей страны», – подчеркнул Кличко.