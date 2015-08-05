СБУ подтвердила задержание депутата Киевсовета, который требовал от предпринимателей взятку

Как сообщает пресс-центр СБ Украины, депутат требовал неправомерное вознаграждение от предпринимателей за невмешательство в их хозяйственную деятельность.

В ходе проведения следственных действий у причастных к совершению преступления лиц изъяты денежные средства на общую сумму свыше четырех миллионов гривен.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Ранее сегодня УНИАН сообщал о задержании Службой безопасности Украины депутата киевсовета Даниленко (фракция "УДАР "Солидарность") по подозрению в получении 1 млн грн взятки.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что пока не имеет «подробной информации» о задержании за взятку депутата Киевсовета Даниленко.

«Но хочу подчеркнуть: каждый, кто возьмет взятку, должен быть привлечен к ответственности. Если это чиновник КГГА депутат Киевсовета, - я первым буду требовать, чтобы коррупционер отвечал по закону. Потому что это - репутация городской власти», - добавил он.