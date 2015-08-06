В Киеве опасные переходы начали красить в красно-белые цвета

12:13, 06 августа 2015
Киев
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В столице потенциально опасные наземные переходы стали выделять красно-белыми цветами.

Облаштування переходів проводиться з метою підвищення безпеки

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Так, в рамках ремонта улицы Старонаводницкой в Печерском районе на новом асфальтобетонном покрытии был устроен очередной пешеходный переход красно-белого цвета с использованием холодного двухкомпонентного пластика.

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«Этот переход является потенциально аварийно-опасным объектом, поэтому такое техническое решение является очень актуальным и должно минимизировать вероятность ДТП с участием пешеходов», - отмечается в сообщении.

Обустройство переходов таким образом проводится с целью повышения безопасности движения на улично-дорожной сети столицы, отметили в КГГА.

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