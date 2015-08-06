Всего 8% киевлян не поддерживают создание новой патрульной полиции - опрос

82% киевлян поддерживают создание новой патрульной полиции в городе.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные исследования, проведенного Информационно-аналитическим центром «RATING Pro» по результатам опроса Социологической группы «Рейтинг».

Согласно результатам исследования, лишь 8% киевлян не поддерживают создание новой патрульной полиции.

При этом 69% опрошенных ожидают, что в связи с созданием патрульной полиции уровень безопасности в Киеве улучшится, 19% считают, что все останется на прежнем уровне, 2% – ухудшится. При этом среди тех, кто поддерживает создание полиции, ожидают улучшения безопасности в городе 82% опрошенных, а среди тех, кто не поддерживает, доминирует мнение, что ничего не изменится (66%).

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42% опрошенных ожидают, что в связи с созданием новой патрульной полиции уровень борьбы с коррупцией улучшится, 38% считают, что все останется на прежнем уровне, 4% – ухудшится. При этом среди тех, кто поддерживает создание полиции, ожидают улучшения борьбы с коррупцией 51% опрошенных, а среди тех, кто не поддерживает, доминирует мнение, что ничего не изменится (61%).

Опрошенные считают, что основная заслуга в создании патрульной полиции Киева принадлежит заместителю министра внутренних дел Эке Згуладзе (39%), 14% считают, что это заслуга президента Украины Петра Порошенко, 8% - министра внутренних дел Арсена Авакова, 6% - мэра Киева Виталия Кличко, 2% - премьер-министра Арсения Яценюка. Треть – не определились с ответом.

Исследование проведено Информационно-аналитическим центром «RATING Pro» по результатам опроса Социологической группы «Рейтинг» в г. Киев 15-21 июля. Опрошено 1200 респондентов (личное интервью face-to-face) старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Погрешность - не более 2,8%.