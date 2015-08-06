За полгода киевская сеть аптек "Фармация" получила 3-миллионный доход

«Такого результата, за достаточно короткий срок удалось достичь благодаря современным управленческим решением и взвешенному рыночному подходу, который дал нам возможность вернуть доверие поставщиков, ввести ряд социальных проектов, снизить цены в аптечной сети, а также обеспечить полным ассортиментом аптеки лекарств и многое другое. КП «Фармация» очень мощное предприятие, которое имеет огромный коммерческий и социальный потенциал. Уже сегодня «Фармация» стала на путь динамичного развития не только как коммерческая структура, но и прежде всего как транслятор социальных инициатив и проектов города», – прокомментировал достижения руководитель предприятия Руслан Светлый.

Как сообщал ранее Киевский городской голова Виталий Кличко, за короткий промежуток времени «Фармация» из убыточной стала прибыльной. Благодаря закупкам лекарств напрямую у официальных дистрибьюторов в аптеках коммунального предприятия цены значительно снизились. К тому же, КП «Фармация» по инициативе мэра на поддержку малообеспеченных киевлян сейчас реализует более 200 наименований социальных лекарств по самым низким ценам.

Доходность предприятия будет способствовать увеличению отчислений в городской бюджет. Эти средства киевская власть сможет направить на расширение программы по социальной поддержке граждан, особенно в это сложное для государства время. В частности, появится возможность увеличить ассортимент продажи социальных лекарств до 300 наименований и больше, расширить сеть аптек и аптечных пунктов, где обслуживают по карточке киевлянина. К тому же наращивание финансовых ресурсов бюджета – это дополнительные средства на ремонт и реконструкцию медицинских учреждений. В этом году эта цифра достигает 150 млн грн, а в дальнейшем, при эффективной работе бюджетообразующих предприятий столицы, она может вырасти в разы.

Повышение эффективности работы предприятия – значительный вклад в развитие города и защиту интересов киевлян. Изменения, которые происходят в коммунальной сфере Киева, уже сейчас заметны. Их испытывают тысячи малообеспеченных киевлян.