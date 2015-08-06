В Киеве в День Независимости участники АТО пройдут маршем - военного парада не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук.

“24 августа, в отличие от прошлого года, не предусматривается проведение военного парада. Никакая военная техника не будет принимать участия в проведении мероприятий на Майдане Независимости и Крещатике. Предполагается проведение марша Независимости, в центре которого будет лицо воина-защитника страны, тех, кому мы обязаны за нашу свободу и независимость. Мы приглашаем киевлян и гостей города, чтобы они поддержали наших воинов 24 августа”, - сказал Ковальчук.

Также он сообщил, что вечером 24 августа в Киеве состоится концерт классической симфонической музыки.

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Комментируя празднование Дня флага 23 августа, Ковальчук отметил, что на Софийской площади Киева в 9.00 при участии президента Украины Петра Порошенко состоится церемония поднятия Государственного флага.

Одновременно государственные флаги будут подняты во всех городах Украины и в воинских частях. В посольствах Украины за границей тоже в 9.00 по местному времени пройдут церемонии поднятия украинского флага.

На Софийской площади откроют историческую выставку, которая будет работать три дня.

В столичном парке Вечной славы в 12.00 будет объявлена общенациональная минута памяти погибших бойцов АТО.