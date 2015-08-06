В Киеве в День Независимости участники АТО пройдут маршем - военного парада не будет
В Киеве не будет военного парада ко Дню Независимости, зато Майданом Незалежности маршем пройдут участники АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук.
“24 августа, в отличие от прошлого года, не предусматривается проведение военного парада. Никакая военная техника не будет принимать участия в проведении мероприятий на Майдане Независимости и Крещатике. Предполагается проведение марша Независимости, в центре которого будет лицо воина-защитника страны, тех, кому мы обязаны за нашу свободу и независимость. Мы приглашаем киевлян и гостей города, чтобы они поддержали наших воинов 24 августа”, - сказал Ковальчук.
Также он сообщил, что вечером 24 августа в Киеве состоится концерт классической симфонической музыки.
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Комментируя празднование Дня флага 23 августа, Ковальчук отметил, что на Софийской площади Киева в 9.00 при участии президента Украины Петра Порошенко состоится церемония поднятия Государственного флага.
Одновременно государственные флаги будут подняты во всех городах Украины и в воинских частях. В посольствах Украины за границей тоже в 9.00 по местному времени пройдут церемонии поднятия украинского флага.
На Софийской площади откроют историческую выставку, которая будет работать три дня.
В столичном парке Вечной славы в 12.00 будет объявлена общенациональная минута памяти погибших бойцов АТО.