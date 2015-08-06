Киевляне вместе с властью будут формировать перечень объектов для ремонта

"С сегодняшнего дня работает карта ремонтных работ в столице, где каждый киевлянин может увидеть адреса, перечень работ, которые выполняются и сроки выполнения. Люди обращаются с проблемами, которые нужно решить, мы обрабатываем эту информацию и составляем список объектов для дальнейшего ремонта, - подчеркнул Кличко. - На сегодняшний день в городе продолжаются ремонтные работы на 2000 объектах. В частности, обустраиваем 200 спортивных и детских площадок во всех районах Киева", - отметил Виталий Кличко.

Карта отображает все объекты столицы, где проводят ремонтные работы по городской и районными программами: электрощитовые и электросети, лифты, кровли, лестничные клетки, фасады, асфальтирование дворов, игровые и спортивные площадки.

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Мэр отметил, что, несмотря на сложную финансовую ситуацию, город нашел возможность впервые за много лет профинансировать масштабные ремонтные работы в жилых домах и дворах. Из городского бюджета в этом году на это выделили около 200 млн грн.

Кличко продемонстрировал, как работает интерактивная карта. И отметил, что каждый киевлянин, который считает, что в его доме должны состояться ремонтные работы, может обратиться в общественную приемную мэра или по номеру 1551. "Мы уже формируем карту первоочередных работ на 2016 год на основе обращений киевлян", - подчеркнул Виталий Кличко.

Скачать карту можно по ссылке.