В Киеве жителям 12 массивов почти на сутки отключат воду
Причиной отключения водоснабжения стало проведение срочных ремонтных работ в главном канализационном коллекторе.
В связи с проведением срочных ремонтных работ на главном канализационном коллекторе с 22:30 6 августа до 18:00 7 августа у жителей многоэтажных домов отдельных жилых массивов Оболонского, Подольского и Шевченковского районов будет временно ограничено водоснабжение.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
В частности, это микрорайоны:
в Оболонском районе – Минский, Оболонь, Приорка, Куреневка (частично), ;
Подольском районе – Рыбальский остров, поселок Шевченко, Ветряные горы, Мостицкий, Куреневка (частично), Виноградарь;
Шевченковском районе – Нивки, Сырец (в районе улицы Дегтяревской).
"Такие вынужденные меры необходимы для уменьшения объемов сточных вод и, соответственно, нагрузки на канализационную сеть, что позволит выполнить ремонтные работы", - объясняют в КГГА.
Для питьевого водоснабжения, кроме работы бюветных комплексов, будет организована круглосуточная работа автоцистерн. Уточнить адреса их размещения можно по телефонам городского Контакт-центра 15-51 или в аварийной службе "Киевводоканала" – 15-81 или (044) 200-73-01.
Читайте такжеВ Голосеевском районе Киева более 200 домов остались без горячей воды из-за аварии
Для бытовых и технических нужд жители смогут круглосуточно набрать воду в кранах для поливки двора дома, отмечается в сообщении.