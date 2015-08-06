В Киеве жителям 12 массивов почти на сутки отключат воду

В связи с проведением срочных ремонтных работ на главном канализационном коллекторе с 22:30 6 августа до 18:00 7 августа у жителей многоэтажных домов отдельных жилых массивов Оболонского, Подольского и Шевченковского районов будет временно ограничено водоснабжение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, это микрорайоны:

в Оболонском районе – Минский, Оболонь, Приорка, Куреневка (частично), ;

Подольском районе – Рыбальский остров, поселок Шевченко, Ветряные горы, Мостицкий, Куреневка (частично), Виноградарь;

Шевченковском районе – Нивки, Сырец (в районе улицы Дегтяревской).

"Такие вынужденные меры необходимы для уменьшения объемов сточных вод и, соответственно, нагрузки на канализационную сеть, что позволит выполнить ремонтные работы", - объясняют в КГГА.

Для питьевого водоснабжения, кроме работы бюветных комплексов, будет организована круглосуточная работа автоцистерн. Уточнить адреса их размещения можно по телефонам городского Контакт-центра 15-51 или в аварийной службе "Киевводоканала" – 15-81 или (044) 200-73-01.

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Для бытовых и технических нужд жители смогут круглосуточно набрать воду в кранах для поливки двора дома, отмечается в сообщении.