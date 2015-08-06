В Киеве впервые покажут автографы Мерлин Монро и Элвиса Пресли (фото)

Изюминкой экспозиции в ТРЦ «Атмосфера» станет боксерская перчатка с автографом легендарного Мохаммеда Али.

«Мы организовали фестиваль, чтобы познакомить украинцев с Соединенными Штатами, а любая страна ― это не только история, культура и кухня, а в первую очередь ее граждане. США подарили миру множество талантливейших персонажей в самых разных сферах от спорта до политики, и эта выставка ― реальный способ прикоснуться к их личности», ― говорит организатор Катерина Старунская.

Экспонаты собраны в частной коллекции Александра Крылова. Александр ― единственный в Украине обладатель раритетов такого уровня, а его коллекция насчитывает более 500 объектов. Знаменательно, что свою коллекцию Крылов начал собирать именно в США.

«Увлекся я этим случайно ― когда работал бизнес-менеджером одного из игроков баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс». Друзья стали просить взять для них автографы игроков. Оказывается, эти подписи стоили сотни долларов, а однажды товарищ предложил мне две тысячи долларов за кроссовки Коби Брайанта с его автографом. Я стал изучать этот вопрос глубже, вступил в общество дилеров автографов, прошел курсы, на которых нас обучали, как и где правильно брать автографы, как отличить подделку от подлинной подписи, с кем нужно работать. В США очень серьезно отрегулирована эта индустрия», ― рассказывает коллекционер.

Автографы знаменитостей ― не только хобби, но и бизнес. Такие раритеты приобретают в качестве оригинальных подарков, сувениров, и, конечно, в домашние коллекции. Завершит выставку аукцион, так что можно будет не только полюбоваться, но и стать обладателем одного из экспонатов.

Кроме выставки автографов, на фестивале #USAinUA гостей ждет фудкорт с аутентичной американской кухней от лучших ресторанов Киева, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, байк-шоу, выставка американских автомобилей и конкурс двойников Элвиса Пресли.

Вход на событие для взрослых 50 гривен (оплата на месте). Посещение для детей – бесплатно.

Подробнее о фестивале на Столичном шоссе 103 можно узнать на официальной страничке.