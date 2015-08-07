"Житний рынок" в Киеве почти на 300 тысяч гривень увеличил свою прибыль

Это на 275 тыс. грн больше, по сравнению с соответствующими показателями в январе-июне 2014 года. Чистый доход «Житнего рынка» за этот период составил 6 млн 424 тыс. грн.

Благодаря такому финансовому результату коммунальному предприятию удалось уменьшить свои убытки в полтора раза – с 748 тыс. грн за 6 месяцев 2014 года до 472 тыс. грн за аналогичный период текущего года.

«На протяжении многих предыдущих лет рынок приходил в упадок. Я не хочу говорить о причинах – важно то, что сейчас мы наметили конкретные планы по его развитию и начали воплощать их в жизнь. Прежде всего, избавились от всех «серых» схем. И это сразу же позволило улучшить показатели», – отметила директор КП «Житний рынок» Инна Братикова».

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Напомним, в январе 2015 года Киевский городской голова Виталий Кличко назначил директором коммунального предприятия «Житний рынок» Инну Братикову. Перед новым руководителем была поставлена задача обеспечить стабильно эффективную работу предприятия и полноту отчислений платежей в бюджет.

Как неоднократно заявлял мэр Виталий Кличко, киевская власть сосредоточена на социальном защите интересов жителей города. Все средства, поступающие от бюджетообразующих предприятий, направляются на проекты, в которых остро нуждается столица. Например, в 2015 году за бюджетные средства в Киеве построят 2 новых детсада и 2 школы. Если поступления в бюджет от коммунальных предприятий и в дальнейшем будут расти, – город получит возможность строить еще больше детских учебных заведений. То же касается реконструкции медучреждений, ремонта дорог и других инфраструктурных объектов.

Шаг за шагом, в том числе, совершенствуя подход к управлению предприятиями, которые обеспечивают жизнедеятельность города, Киев достигнет европейского уровня развития.