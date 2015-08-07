Кличко требует от правоохранителей активного участия в борьбе с незаконными стройками

Мэр подчеркнул, что без совместной скоординированной работы с правоохранительными органами городской власти самостоятельно сложно навести порядок в Киеве. «Ключевое требование, которое было и остается в обществе – наведение порядка, законности и установление справедливости. Восстановление доверия общества происходит не с помощью красивых цифр и презентаций, а с помощью эффективной работы и наказания преступников», – сказал Виталий Кличко.

Городской голова напомнил, что начиная с прошлой осени столичная власть передала в правоохранительные органы результаты внутренних аудитов, которые выявили миллионные потери для городского бюджета, однако до сих пор нет результатов расследований. «Материалы по 90 делам переданы в правоохранительные органы, 68 из них находятся, как нам говорят, на контроле. Но это еще ничего не значит. Кто наказан? Этот вопрос интересует всех. Это очень болезненный вопрос, на который должен быть ответ максимально быстро», – подчеркнул глава КГГА.

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Виталий Кличко также отметил, что рассчитывает на более активную реакцию правоохранителей на незаконные строительства в столице. «У нас есть 149 объектов с выявленными нарушениями. Ликвидировали на сегодня только 6. Большое количество застроек не имеет каких-либо разрешительных документов, однако тысячи киевлян уже купили там квартиры. Афера «Элита-центра» может показаться «детским садом», если лопнет этот «мыльный пузырь». Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы, однако вы не реагируете», – отметил мэр.

По словам Виталия Кличко, правоохранители также не реагируют на нарушения со стороны предпринимателей, которые самовольно устанавливают МАФы. «На самом деле, борьба с незаконно размещенными МАФами и стихийной торговлей – обязанность и правоохранителей тоже. Но, на самом деле, когда коммунальщикам грозят расправой, рядом стоят правоохранители и не реагируют и говорят одно: «Пишите заявление». Мы надеемся на более эффективное сотрудничество в этом направлении», – отметил Киевский городской председатель.