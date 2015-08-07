Участников АТО пригласили на руководящие должности в Киевскую областную милицию

Об этом он заявил на церемонии награждения руководителей милицейских подразделений - участников АТО правительственными, государственными и ведомственными наградами, передает корреспондент УНИАН.

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"Приглашаю всех вас к себе начальниками районных отделов, заместителями начальников. Приглашаю вас полностью изменить эту структуру. Приходите и работайте", - сказал Троян.

Также он добавил, что в Киевской области сейчас создается полк правоохранителей из 4-х добровольческих батальонов.

"Это единственный добровольческий полк, который будет контролировать, очищать Киевскую область и охранять людей".