У Кличко есть шансы привлечь коррумпированных чиновников к уголовной ответственности - эксперт

Такое мнение выразил исполнительный директор АП «POLITCONSULTANT.org» Николай Волгов после опубликования данных о финансовых нарушениях в КГГА.

«Думаю, что выявленные 578 млн. грн. – только начало. Если взятый Виталием Кличко темп по аудиту и контроль действий в этом вопросе правоохранителей сохранится, то по всем 47 открытым криминальным производствам дело дойдет до суда. То есть, у Кличко сейчас есть хорошие шансы добиться привлечения чиновников к уголовной ответственности за коррупцию, тем самым доказать, что борьба с растратой бюджета и взятками не пустые слова на публику», - отметил эксперт.

Николай Волгов подчеркнул, что открытость данных финансового аудита, да и в целом всех отчетов и статистической информации по КГГА и коммунальным предприятиям, повышает уровень оценки эффективности управления Киевом действующим мэром как со стороны международных партнёров столицы, так и самих киевлян.

Читайте такжеКличко требует от правоохранителей активного участия в борьбе с незаконными стройками

«В нынешней ситуации, Киев, сколько бы не зарабатывал сам, и сколько бы не получал из госбюджета, нуждается в больших инвестиционных влияниях. Кличко понимает: последнее всецело зависит от гарантий, что вложенные деньги принесут пользу городу и, собственно говоря, прибыль инвестору, а не осядут в чьих-то карманах», - сказал политтехнолог.

Также эксперт выразил мнение, что если столичная власть и правоохранители будут действовать еще активнее в вопросах выявления фактов коррупции и наказания виновных, то эффект от инициатив Кличко по развитию города будет более ощутимым.