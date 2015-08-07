В части Киева не будет воды до завтрашнего утра

По этой причине у жителей многоэтажных домов частично Оболонского, Подольского и Шевченковского районов ограничение водоснабжения продлится до 10:00 8 августа. Об этом сообщает Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации Киевгосгорадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, в частности, это микрорайоны: Оболонский район - Минский, Оболонь, Приорка, Куреневка (частично), Рыбальский остров; Подольский район - поселок Шевченко, Ветряные Горы, Мостицкий, Куреневка (частично), Виноградарь; Шевченковский район - Нивки, Дехтяри, Сырец, Волейков.

Для питьевого водоснабжения организована работа автоцистерн. Уточнить адреса их размещения можно по телефону городского Контакт-центр 15-51 или в аварийной службе «Киевводоканала» по телефонам 15-81, (044) 200-73-01 или на странице «Киевводоканала» в социальной сети Facebook. Кроме того, на указанных жилых массивах функционируют 32 бюветных комплекса.

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Для бытовых и технических нужд жители смогут круглосуточно набрать воду в кранах для поливки.

Ремонтные работы на Главном канализационном коллекторе осуществляются в оползнеопасном месте, поэтому доступ к участку, который ремонтируют, ограничен. Указанные работы можно проводить только при условии уменьшения объемов сточных вод и нагрузки на канализационную сеть, подчеркивается в сообщении.