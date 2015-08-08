Жителям трех районов Киева начали подавать воду после завершения ремонта на коллекторе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Процесс включения начался сразу после завершения срочных ремонтных работ на Главном канализационном коллекторе для ликвидации аварии на нем», - говорится в сообщении.

Как отмечается, от технологического момента включения будет происходить постепенное повышение давления воды в сетях и, соответственно, восстановление водоснабжения потребителей.

При этом в КГГА предупредили, что в период поэтапного возвращения к штатному режиму возможно временное изменение качества воды (например, цвет и мутность).

«Пока полностью не будет восстановлено водоснабжение, для всех жителей продолжат подавать автоцистерны с питьевой водой», - добавили в горадминистрации.

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«Мы завершили срочный ремонт, однако работы на канализационном коллекторе продлятся еще несколько недель, и мы ежедневно будем проводить мониторинг общего состояния всего Главного коллектора. Принципиально важно продолжить строительство его дублера, поскольку действующий коллектор находится в аварийном состоянии», – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, который сегодня проверил ход завершения работ на участке коллектора.

По его словам, «понимая чрезвычайную важность вопроса, городские власти в этом году возобновили работы по строительству новой нитки коллектора и осуществляют ремонт действующего. На эти нужды из городского бюджета выделено 55 млн грн и планируется привлечь государственные средства в объеме 160 млн грн».

Как сообщал УНИАН, вечером 6 августа в связи с ремонтными работами на главном канализационном коллекторе жителям ряда массивов Оболонского, Подольского и Шевченковского районов отключили водоснабжение.

В частности, без воды остались микрорайоны: Минский, Оболонь, Приорка, Куреневка (частично), Рыбальский остров, поселок Шевченко, Ветряные Горы, Мостицкий, Куреневка (частично), Виноградарь, Нивки, Дехтяри, Сырец, Волейков.

По данным КГГА, главный городской самотечный канализационный коллектор длиной 9,2 км, диаметром – 2,7 м был введен в эксплуатацию в 1970 году. Еще в 1999 году объект по результатам обследования был признан аварийным и непригодным к эксплуатации. В 2005 году первая нитка Главного городского канализационного коллектора в городе Киеве внесена в Государственный реестр потенциально опасных объектов государственного значения. В таком техническом состоянии коллектор продолжает отводить подавляющее большинство сточных вод правобережной части Киева.

Строительство коллектора-дублера было начато в 1994 году. Уже осуществлена прокладка 9,6 км подземного тоннеля (диаметр 3 м) и выполнены работы для дальнейшего подключения нового коллектора с коммуникациями районного значения. Однако, подчеркивают в КГГА, для полноценного завершения строительства и запуска в работу коллектора-дублера этого мало. Минимальный объем работ, которые необходимо выполнить в течение 2015-го года, требуется свыше 200 млн грн.